Calçado: prefeito discute melhorias em estradas para incentivar turismo

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca, recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (29), a Associação dos Agricultores e Familiares – Pedra do Pontão para tratar sobre melhorias em estradas para incentivar o turismo na cidade.

Segundo a administração municipal, a categoria reivindica a implantação do revisol em estrada que conectará São Benedito à Pedra dos Pontão.

O chefe do Poder Executivo municipal se comprometeu em atender à demanda e destacou a importância dessa ação para o desenvolvimento do município.

“A implementação do revisol beneficiará não apenas a população, mas também será um passo importante para atrair turistas e promover as belezas naturais do nosso município”, destacou Cuíca.

Estiveram presentes na reunião o vereador José Manoel e os produtores rurais Rodrigo de Araújo, Luciano Ribeiro, Everaldo Monteiro, Adenilson Vieira, José Augusto, Valnei de Oliveira, Ricardo, Alexandre dos Santos, Pedro, José Adilson, Marcos Antônio, Doriedson, Antônio Batista de Oliveira e Roni da Silva.