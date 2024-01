Castelo é destaque nacional em gestão pública

O município de Castelo se tronou referência nacional em gestão pública. O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo prefeito João Paulo Nali foi feito pelo Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila e apoio institucional da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).

O Prêmio IGMA Geral – Cidade Excelente 2023, foi entregue ao gestor da cidade na última quarta-feira (24). A iniciativa tem como objetivo incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros por meio das boas práticas da gestão pública.

“Recebo esse prêmio com muita alegria! O reconhecimento do nosso trabalho e esforço é sempre muito bem-vindo. Agradeço a Deus e toda minha equipe por estarmos fazendo de Castelo um lugar melhor para viver”, comentou João Nali.

A entrega do certificado foi realizada pelo diretor administrativo da Amunes, Bruno Carvalho.