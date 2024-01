Capixabão! Estrela e Rio Branco-VN jogam neste sábado (20); confira

O Campeonato Capixaba já começou! No Capixab]ao de hoje tem jogo do Estrela do Norte e Rio Branco de Venda Nova, representantes do sul do estado. Ambos times estão contando as horas para sua estreia na maior competição do Espírito Santo.

Estrela do Norte, time de Cachoeiro de Itapemirim, vai enfrentar o Vitória FC, fora de casa, o jogo será no Estádio Salvador Costa, em Vitória, a partir das 16h.

Já o Rio Branco FC, tem pela frente a equipe do Nova Venécia, também com jogo fora de casa, o time de Venda Nova, vai até o Estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia. O jogo começa às 15h30.

Transmissão do Capixabão 2024

A maior e mais prestigiada competição do Espírito Santo terá transmissão exclusiva da TVE. A emissora pública está tratando a competição deste ano como “o maior Campeonato Capixaba do século”, e com certeza a expectativa para o torneio está muito alta.

Os amantes do futebol capixaba poderão acompanhar as partidas pela TV aberta, nas plataformas de streaming e também pelas redes sociais, com conteúdos exclusivos no Instagram @tveespiritosanto.

Capixabão: confira os horários dos jogos

15h30 – Nova Venécia F.C. X Rio Branco F.C.

16h – Vitória F.C. X. Estrela do Norte F.C.