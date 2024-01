Elenco montado! Rio Branco FC está preparado para o Capixabão

Rio Branco FC, time de Venda Nova do Imigrante, irá fazer sua estreia no Capixabão 2024 no dia 20 de janeiro, contra o Nova Venécia, fora de casa.

Em 2023, o Rio Branco ficou em segundo lugar no Campeonato Capixaba série B, garantindo assim o acesso a primeira divisão do Campeonato Estadual deste ano.

Segundo o Gerente de Futebol da equipe, Fabrício Hubner Noia, a série B de 2023 foi difícil e dolorida “Em 2023, jogamos a série B, foi tudo muito difícil, dolorido ter que disputar esta competição. Mas, com muito empenho da diretoria e Alex, o empresário, conseguimos o acesso”, frisou.

Montagem do elenco

Segundo Fabrício, a montagem de elenco do Rio Branco FC, para a atual temporada, não foi nada fácil. Isso, por conta da parte financeira da equipe, que acaba ficando para trás em comparação a algumas equipes.

“A montagem do elenco para esse ano foi bem complicada, pois, sempre esbarramos na parte financeira, ficamos muito atrás de outras equipes, que conseguem captar mais. Mas, com bastante conversa, conseguimos montar uma equipe bem forte”, ressaltou Fabrício.

Expectativas

“Nossa expectativa está muito alta, confiante que iremos fazer um belo campeonato. Ter os pés no chão, treinar muito, que assim podemos surpreender muitos. Pois, o Campeonato Capixaba é muito difícil de se disputar”, disse o Gerente de Futebol.

No momento o Rio Branco está na pré-temporada. Segundo Fabrício, a equipe de Venda Nova está realizando dois períodos de treinos e se preparando muito fisicamente. “Nossa estreia será contra uma forte equipe, com investimento alto, atletas de muita qualidade. Mas, estamos nos preparando para fazer um bom jogo, fora de casa”, finalizou Fabrício Hubner.

