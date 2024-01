Carnaval 2024 em Anchieta terá segurança reforçada e câmeras

A segurança será reforçada em Anchieta durante o período de carnaval. Membros do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), composto por representantes da Prefeitura de Anchieta e dos órgãos de segurança do município, se reuniram na última terça-feira (30), para definir as ações que serão realizadas durante a operação carnaval 2024. Na ocasião o prefeito Fabrício Petri assinou contrato com a empresa responsável para instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade.

Dentro das decisões tomadas ficou decidido pelo fechamento parcial da avenida Dom Helvécio, em Iriri. No balneário também haverá bloqueios nas ruas e apenas um ponto de entrada para veículos, onde deverão passar por uma minuciosa revista da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal. O objetivo é repassar orientações aos visitantes sobre as regras de som, além da busca por armas e drogas. Nos demais balneários e regiões da sede e do interior irão ocorrer blitz.

Leia também: Carnaval 2024: blocos, matinês e segurança reforçada em Anchieta

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Luiz Nogueira, será disponibilizado um efetivo em média de 55 agentes por dia para atender os balneários, os demais pontos turísticos da sede e do interior, as ocorrências solicitadas e garantir a preservação da ordem em todo município. “Além dos bloqueios com revista em Iriri, iremos também promover ações em outras praias e em diversos pontos da cidade e interior”, adiantou Nogueira.

“As ações foram pensadas para garantir que os moradores e turistas aproveitem o período do carnaval com segurança e com fácil acesso aos serviços públicos oferecidos em Anchieta”, disse o prefeito.

Câmeras de segurança na cidade e no litoral

A Prefeitura de Anchieta contratou um serviço para instalação de 12 câmeras de videomonitoramento em diversos pontos da cidade, além de 08 câmeras para leitura veicular em locais estratégicos. A previsão é que os equipamentos já estejam funcionando durante o carnaval.

Conforme informações da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, 4 guardas civis e 8 guardas patrimoniais irão monitorar os equipamentos diariamente em regime de escala.

As câmeras de videomonitoramento serão instaladas no Centro, Vila Olímpica, Nova Esperança (PA), Escola Viva, Escola Amarílis, Nova Anchieta, Centro Administrativo, Av. Zumira Rosa Antunes (antigo Supermercado RF), Castelhanos, Iriri, Ubu e Mãe-Bá.

Já os equipamentos que realizam identificação veicular serão instalados nas principais entradas da cidade: Iriri x Piúma (Rod. do Sol); Mãe-Bá x Guarapari (Rod. do Sol); entrada secundária da Samarco Mineração (ES 146); ponte Cônego Barros.

Praias sem caixas de som no Carnaval em Anchieta

A Lei nº 1.525/2022 proíbe a permanência de caixas de som nas praias, avenidas e outros locais públicos de Anchieta. A medida objetiva atender um apelo dos moradores e turistas e ordenar o uso das praias. Também é proibido som automotivo, conforme Lei nº 852/2013.

Com isso, a equipe da Fiscalização Ambiental, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas terão respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias do município.

Conforme a Gerência de Segurança Pública e Social, caso seja constatado desrespeito à legislação, o infrator poderá ter o seu equipamento ou veículo apreendido e ainda pagar uma multa de R$ 1.950,00.

Outras ações que serão implantadas durante o carnaval:

Ampliação dos horários de coleta de lixo em Iriri;

Ampliação do serviço de limpeza urbana;

Reforço nos serviços do Ponto Atendimento Municipal (PA);

Melhorar a iluminação na Praia da Areia Preta, em Iriri;

Serviço de instalação e pintura de sinalização horizontal e vertical nas ruas da cidade e litoral;

Atuação permanente da equipe de Fiscalização de Obras e Posturas e da Fiscalização Ambiental.