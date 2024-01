Carreta agarrada em fiação elétrica é retirada de via em Cachoeiro

O trânsito da Rua 25 de Março ficou congestionado para a retirada da carreta que ficou agarrada na fiação elétrica na entrada da ponte Carim Tanuré, na manhã desta sexta-feira (26), no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Motoristas que passavam pelo local registraram o momento em que a carreta, do tipo baú, trafega pela contramão sob escolta da viatura da Guarda Civil Municipal.

Confira os vídeos:

