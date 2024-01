Carretas itinerantes levam cursos profissionalizantes a cidades do ES

As oportunidades de se qualificar no Espírito Santo não param. Desta vez, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES), lançou as carretas itinerantes com cursos profissionalizantes.

As aulas vão ser ministradas por meio do programa Qualificar ES, o maior programa de educação profissional do estado.

As cidades de Alegre, Alfredo Chaves, Domingos Martins, Guaçuí, Montanha, Ponto Belo e Serra vão receber as carretas. Quem reside no entorno desses municípios também vai poder aproveitar a oportunidade para se qualificar.

Leia também: SESA seleciona profissionais para o Programa de Formação na Atenção Primária

Cursos

Os cursos serão divididos em dois eixos: gastronomia e tecnologia da informação. O eixo gastronômico vai estacionar nos municípios de Domingos Martins e Serra com três cursos: Confeitaria diet e light; Culinária básica para escolas; e Lembrancinhas comestíveis.

Já a área de TI vai chegar às cidades de Alegre, Alfredo Chaves, Guaçuí, Montanha, Ponto Belo e Serra.

Os cursos ofertados serão: Manutenção de smartphones; Montagem e manutenção de notebooks; Informática para jovens; e Criação de websites.

Datas

Para o município de Domingo Martins, as inscrições ocorrem até o próximo dia 23 de janeiro; em Guaçuí o período de inscrição vai até o próximo dia 21 de janeiro.

As inscrições devem ser realizadas no site www.qualificar.es.gov.br. Em Domingos Martins, as aulas começam no dia 05 de fevereiro e vão até 20 de março.

Já no município do Caparaó Capixaba, as aulas começam no próximo dia 24 de janeiro com previsão de término no início do mês de março.

Parceria reforçada

Na manhã desta terça-feira (16), o governador do Estado, Renato Casagrande; o secretário da Secti/ES, Bruno Lamas; e representantes do Senac/ES realizaram uma visita à carreta que vai ofertar os cursos do eixo de Tecnologia da Informação.

Para Casagrande, além de fortalecer a parceria com o Senac/ES, a nova iniciativa vai permitir que o aluno possa empreender ou aproveitar mais oportunidades no mercado de trabalho.

“É aumentar a produtividade.O trabalhador capixaba vai poder empreender, vai poder trabalhar em uma empresa produzindo mais. Isso dá competitividade ao nosso estado. O Qualificar ES já está presente em todo o estado e com essa iniciativa estamos fortalecendo a parceria com o Senac”.

Alta demanda na qualificação

O secretário da Secti, Bruno Lamas, pontuou que as carretas vão chegar em pessoas que o Qualificar ES ainda não alcançou.

“Essa parceria é saudável, as carretas são modernas, Além disso, proporcionam flexibilidade e um alcance em regiões, comunidades, pessoas, que por algum motivo não foram alcançadas pelo Qualificar”, disse.

Bruno ainda completou com o que espera ao fim dos cursos. “Nossas expectativas são mais pessoas formadas e qualificadas. O estado tem potencial, a geração de trabalho, emprego e renda tem crescido de forma recorde com a abertura de empresas, negócios, e isso demanda cada vez mais ações do governo para a educação profissional e qualificação da mão de obra”, finalizou.

O Diretor Regional do Senac/ES, Richardson Schimttel, reforçou que os cursos também contribuem para o fortalecimento do estado.

“Os cursos são oportunidades de qualificação, que ajudam a melhorar a economia e o crescimento do estado do Espírito Santo. Além disso, contribuem para formar uma mão de obra valiosa para o mercado capixaba”.