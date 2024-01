SESA seleciona profissionais para o Programa de Formação na Atenção Primária

Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), abriu um processo seletivo simplificado para a formação de profissionais no Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

Ao todo, portanto, são 91 vagas para diversas categorias profissionais, distribuídas em 42 municípios do Espírito Santo, além do cadastro de reserva.

As inscrições, contudo, começaram no dia 15 de janeiro e vão até 4 de fevereiro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. O edital ICEPi/SESA Nº 006/2024 pode ser consultado no mesmo endereço eletrônico.

Leia também: SUS recebe pílula única para o tratamento do HIV

Serão, portanto, reservados aos candidatos negros e indígenas o percentual de 20% das vagas existentes, conforme disposição expressa na Lei Estadual nº 12.010, de 21 de dezembro de 2023.

O valor das bolsas varia de R$ 3.500 a R$ 15 mil, a depender do cargo. Os cursos fazem parte do Provimento e Fixação de Profissionais e têm duração de três anos.

Formação em Consultório na Rua na APS

Para a Formação em Consultório na Rua na Atenção Primária à Saúde (APS) podem se inscrever assistentes sociais, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos clínicos, profissionais de educação física, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Formação em Interprofissionalidade em Equipe Multiprofissional Ampliada na APS

Podem se inscrever para a Formação em Interprofissionalidade em Equipe Multiprofissional Ampliada na APS profissionais de diversas categorias. A

Assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional arte educador, profissional de educação física, profissional de gerontologia, psicólogo, sanitarista e terapeuta ocupacional.

Formação em Saúde da Família/APS

Cirurgiões-dentistas e enfermeiros podem se inscrever para a Formação em Saúde da Família/APS pelo edital nº 006/2024.

Aliás, a Formação em Saúde da Família/APS é direcionada para médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros, mas a seleção dos médicos está em andamento no edital ICEPi/SESA nº 004/2024.