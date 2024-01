Cartões de crédito lideram reclamações no Procon do ES em 2023

Em 2023, os atendimentos relacionados a cartões de crédito cresceram 97,9%, em comparação ao mesmo período de 2022, liderando o ranking de atendimentos no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). As principais demandas do segmento estão relacionadas à renegociação e ao parcelamento de dívidas, cobrança indevida, negativação indevida e cálculo de prestações e taxa de juros.

No ano passado, 38.269 atendimentos foram realizados pelo Procon-ES. Desse total, 5.257 estão relacionados a cartões de crédito, ocupando a primeira posição no ranking. Em segundo lugar, aparece o crédito consignado (4.455), seguido pela energia elétrica (1.258), internet (850) e água e esgoto (771). Em sexto lugar, aparece a telefonia móvel (755), seguido por planos de saúde (680), aparelho celular (658), consórcios (609) e, em décimo lugar, móveis (579).

As maiores queixas das empresas que lideram o ranking estão relacionadas à cobrança indevida; lançamentos de serviços não solicitados na fatura; mudança unilateral nos contratos, com reajuste no valor do serviço; empréstimo consignado não autorizado; refinanciamento de empréstimo sem o consentimento do consumidor; cálculo e negociação de débitos; problemas com contratos (descumprimentos e cláusula abusiva) e problema na qualidade do produto ou do serviço.

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, lembrou que a internet facilitou o acesso dos consumidores a produtos e serviços, assim como aos seus direitos. Ela enfatizou que a falta de tempo e as dificuldades de deslocamento não devem impedir a resolução de questões relacionadas ao consumo.

“É possível encaminhar denúncias, solicitações de esclarecimento e reclamações ao Procon pela internet a qualquer momento, muitas vezes obtendo soluções rápidas e eficientes sem necessidade da presença física do consumidor”, ressaltou Letícia Coelho.

Reclamações no Procon-ES

Os consumidores podem registrar reclamações pessoalmente na sede do Procon-ES, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no Centro, em Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br. Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica, que atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site www.facafacil.es.gov.br.

A população também pode registrar reclamações, sem sair de casa, pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br. Denúncias e dúvidas podem ser formalizadas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.