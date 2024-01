Casal fica ferido após colisão entre moto e caminhão em Cachoeiro

Um homem e uma mulher foram socorridos após a moto em que eles estavam se envolver em uma batida com um caminhão na Rodovia Lúcio Meira, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (15).

Leia também: Briga de marido e mulher, quem mete a colher é o delegado!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para ocorrência de colisão com vítima e no local, se deparou com duas vítimas, sendo uma mulher, que estava deitada no chão, e um homem, que estava andando pelo local. Ambos estavam na moto.

A mulher apresentava escoriações nos braços e pé direito e reclamava de dor na perna direita, Já o homem tinha escoriações no braço direito e reclamava de dor nos dois punhos. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram levadas pela ambulância dos Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.