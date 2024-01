Colônia de férias leva inovação e tecnologia para crianças de Alegre

Uma colônia de férias está levando inovação e tecnologia para crianças de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Depois do investimento iniciado ano passado, agora o município decidiu levar o conhecimento também durante as férias escolares. O ônibus está no ginásio Dr. Victor Emanuel Alcuri, até a próxima sexta-feira (02). As atividades ocorrem diariamente de 07h às 11h e de 13h às 17h.

No local da colônia de férias, que leva inovação e tecnologia para crianças de Alegre, além de aulas sobre inovação tecnológica, as crianças também têm a chance de aprender na prática a montagem de equipamentos e circuitos robóticos. De acordo com o diretor da Bus Tech, Rafael Ramos, as crianças desde muito novas, vem sendo despertas para uma das áreas que mais crescem no Brasil.

“Aqui eles aprendem conceitos de robótica, mecânica e inclusão digital. Além disso, todas as profissões que estão surgindo atualmente são voltadas para a área tecnológica, sendo assim oferecemos aulas para que as crianças já se sintam inseridos nesse universo da educação”.

Rafael acrescenta que vem recebendo um feedback positivo tanto das crianças e sobretudo dos pais. Prova disso é a jovem Rebeca, de 10 anos. Ela conta empolgada o que já aprendeu. “Eu já me interesso por essa área e achei bem legal ter a chance de praticar”.

Já a Celi Carvalho Alves, que é mãe de um dos alunos revela que está muito orgulhosa do filho. “Aqui ele desenvolveu a curiosidade e a imaginação dele e depois das aulas começou a criar desenhos em casa. Já vejo que ele tem uma base do que escolher como profissão no futuro”, diz.

Ensino lúdico e conteúdo de gente grande

Nailson Andrade é um dos professores que está lecionando as aulas, na colônia de férias para crianças de Alegre. “Estamos mostrando as crianças de forma lúdica tecnologias avançadas, que em algum momento elas vão usar na vida. Aliás, esse interesse desperto enquanto eles são tão jovens é muito recompensador”, avalia.

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, comemora os resultados, já que Alegre foi a primeira cidade capixaba a oferecer o Bus Tech para os estudantes.

“Desde o início do ano passado temos participado de eventos de inovação. Desde que conheci o Bus Tech gostei muito e comecei a amadurecer essa ideia. Sendo assim tomei a decisão de contratar o serviço e oferecer para as escolas municipais. Deu tão certo que antes agora vamos oferecer o serviço de forma obrigatória nas escolas para que todas as crianças da rede municipal de ensino tenham acesso. A resposta foi muito positiva e considero esse projeto como um avanço para a educação de Alegre”, finaliza.

Foto: Elisângela Teixeira

Vá lá

Colônia de ferias com Bus Tech

Onde: Ginásio Dr.Victor Emanuel Alcuri, até a próxima sexta-feira (02)

Ginásio Dr.Victor Emanuel Alcuri, até a próxima sexta-feira (02) Endereço: Rua Enila de Souza Pinheiro, nº 73 – Colina