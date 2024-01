Com interdição da Beira Rio, confira como ficará o trânsito em Cachoeiro

Os motoristas que trafegam pela avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, devem ficar atentos a partir deste sábado (13). Um trecho da via será totalmente interditado para o tráfego de veículo por conta nova etapa das obras de macrodrenagem. Confira como ficará o trânsito em Cachoeiro nos próximos dias!

Será interditado totalmente o trecho entre a ponte Carim Tanure e a rua Pedro Dias. A previsão é que o tráfego permanece interrompido no local por 30 dias.

No entanto, o bloqueio é necessário para viabilizar o andamento dos serviços na região. Isso demandará o emprego de maquinário pesado e o deslocamento de trabalhadores nas imediações. Vale lembrar que no entorno, a rua Cesar Missi (antigo Shopping Popular) também está fechada para o tráfego de veículos.

Aliás, as mudanças também vão ocorrer em outras partes da região central. Para receber as galerias de concreto que serão assentadas no local, o trânsito na região da Praça de Fátima está convertido à meia-pista. Essa etapa que antecede o fechamento total de parte da via.

Para mitigar os efeitos no fluxo de veículo da cidade, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) preparou uma série de intervenções temporárias. Isso envolverá a inversão de sentido em pontes e vias da região.

Confira como ficará o trânsito em Cachoeiro

Para os condutores que seguirem pelas ruas Capitão Deslandes, a “Rua dos Bancos”) e Rui Barbosa, a opção será seguir pela rua Costa Pereira e acessar a rua 25 de Março. No entanto, nesse ponto, será possível realizar o contorno pela Ponte Municipal Fernando de Abreu. Ou, mais adiante, pela ponte Carim Tanure, que terá seu sentido invertido para a margem contrária do rio Itapemirim.

A seguir, os motoristas poderão virar à esquerda, pela rua Samuel Levi, também com sentido invertido, entre a avenida Pinheiro Junior e a ponte Juscelino Kubitschek. A estrutura que terá mão única no sentido Centro, conduzindo os veículos até a avenida Beira Rio, na altura da rua Joaquim Vieira, trecho que estará liberado para tráfego.

Em função da mudança de sentido da rua Samuel Levi e da ponte Carim Tanure, outras alterações provisórias serão implementadas na região, para permitir que os condutores acessem o Centro, sem dificuldades.

No entanto, o segmento da avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, situado entre o Tiro de Guerra e o antigo Detran, terá sua disposição viária ajustada para operar em sentido duplo, a fim de dar vazão ao fluxo de veículos provenientes das ruas Alziro Viana e João Mota, assim como da Ponte de Ferro.

Aliás, esses veículos seguirão em direção à avenida Pinheiro Junior pela rua Eduardo Gomes (ladeira do Tiro de Guerra) que, por sua vez, também passará por uma inversão de sentido rumo à Ponte Municipal Fernando de Abreu.