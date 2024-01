Como fica o tempo nesta terça-feira (23) no ES? Veja na previsão

Nesta terça-feira (23), o sol vai brilhar no Espírito Santo, mas ainda teremos instabilidade devido à umidade vinda do mar. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, pode chover em algumas áreas do Estado, com possibilidade de trovoadas na região Serrana e parte do Sul, longe da costa. O vento será moderado apenas no litoral norte.

Na Grande Vitória, sol e chuva rápida em alguns trechos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, o dia será nublado e com possibilidade de chuva rápida em alguns trechos. Também podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas perto da divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, dia de sol até o final da manhã, e previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, dia de sol e chuva rápida em alguns trechos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, dia de sol e chuva rápida em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, dia de sol e chuva rápida em alguns trechos. O vento sopra moderadamente pelo litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.