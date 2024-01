Compra de remédio furtado: Assembleia do ES demite servidora suspeita

Uma assessora parlamentar da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), suspeita de envolvimento em um esquema de comercialização de remédios de tratamento contra o câncer furtados em Campinas (SP), deve ser exonerada, nesta segunda-feira (22), após ter sido citada em uma reportagem do programa Fantástico, exibida, neste domingo (21).

De acordo com as informações, ela é apontada como uma das compradoras dos medicamentos desviados. A reportagem ainda ressalta que a servidora, que é sócia de uma empresa de produtos hospitalares, dirige uma ONG que atende pessoas com dificuldade de locomoção no município da Serra.

A servidora era lotada no gabinete do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense. Por meio de nota, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), esclarece que “a escolha dos assessores de cada parlamentar é de exclusividade do parlamentar, cabendo a administração tão somente verificar a existência de restrição legal para a posse no cargo”.

A assessoria do Poder Legislativo ainda ressalta que tomou conhecimento das investigações sobre suposto furto de medicamentos em outra unidade da federação com indício de envolvimento de uma assessora parlamentar da Casa por meio da imprensa.

“De posse dos fatos e a partir de provocação do gabinete do Deputado Estadual Delegado Danilo Bahiense – local onde a servidora supostamente envolvida estava localizada, a Mesa Diretora publicará edição extra do Diário do Poder Legislativo exonerando-a”, afirma a nota da Ales.