Concurso público: Prefeitura de Iúna tem último dia para inscrição

Encerram-se nesta quinta-feira (18) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Iúna. De acordo com a administração municipal, os interessados têm até 16h para efetuarem o cadastro por meio do site www.institutoconsulplan.org.br.

O certamente é para o preenchimento de vagas para cargos de nível superior, médio e fundamental, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público.

As vagas de nível fundamental são para motorista, operador de máquinas pesadas (região de Pequiá) e operador de máquinas pesadas (região da sede).

Para o nível médio, as oportunidades são para auxiliar administrativo e fiscal.

Já as vagas para nível superior são para analista ambiental e licenciamento, arquiteto, auditor de controle interno, auditor fiscal, contador e engenheiro Civil, Pedagogo (região de Pequiá), Pedagogo (região da sede), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região de Pequiá), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região da sede), Professor de Educação do Campo (região de Pequiá), Professor de Educação de Campo (região da sede), Professor de Educação Infantil (região de Pequiá) e Professor de Educação Infantil (região da sede).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,00 para os cargos de nível superior, R$ 80,00 para os cargos de nível médio e R$ 53,00 para os cargos de nível fundamental.

As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2024 (domingo), com duração de quatro horas.