Confira dicas de como melhorar as noites de sono no calor do verão

Com a chegada do verão, as noites quentes muitas vezes se transformam em desafios para quem busca uma boa noite de sono. Distúrbios como insônia e dificuldade de conciliação podem se intensificar nesse período. Diante desse cenário, o neurologista Marcos Paulo Travaglia, da Unimed Sul Capixaba, compartilha orientações para ajudar no enfrentamento desses problemas, garantindo um descanso reparador mesmo nas noites mais quentes.

As altas temperaturas do verão podem ter impactos significativos nos distúrbios do sono, uma vez que nosso corpo regula a temperatura para facilitar o sono. “O aumento da temperatura ambiente pode dificultar a regulação térmica natural do corpo, levando a desconforto e interrupções no sono. Além disso, temperaturas elevadas podem resultar em maior sudorese, tornando as noites desconfortáveis e contribuindo para insônia”, explica o médico.

Evite o calor excessivo

Durante o verão, os principais desafios incluem a dificuldade de manter um ambiente fresco para dormir, desconforto causado pelo calor e aumento na luminosidade natural, que pode interferir nos ciclos naturais de sono. Além disso, o calor excessivo pode levar a um sono superficial e interrupções frequentes, afetando a qualidade global do sono.

Existem alguns ajustes no ambiente que podem contribuir para um sono mais tranquilo no verão. “Recomenda-se manter o ambiente do quarto fresco, utilizando ventiladores ou ar-condicionado, escolher roupas de cama leves e respiráveis, e considerar cortinas opacas para bloquear a luz solar excessiva. Contudo, também é importante manter uma hidratação adequada e evitar refeições pesadas antes de dormir”, descreve o neurologista.

Ele ressalta que o sono é crucial para a saúde geral, contribuindo para o funcionamento adequado do sistema imunológico, saúde mental, função cognitiva e regulação hormonal. “Distúrbios do sono no verão podem resultar em privação de sono crônica, aumentando o risco de condições como depressão, ansiedade, obesidade e problemas cardiovasculares a longo prazo”, alerta Travaglia.

Portanto, o médico cardiologista da Unimed Sul Capixaba, Wilson Gonçalves Junior alerta para distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva, que não apenas interferem na função primordial do sono, mas também estão associados a riscos cardiovasculares. Além disso, a interrupção da respiração durante o sono pode desencadear descargas de adrenalina, elevando a pressão arterial e aumentando o risco de doenças cardíacas.

Se uma pessoa experimentar dificuldades persistentes para dormir, insônia regular, roncos excessivos, sonolência diurna excessiva ou outros sintomas relacionados ao sono durante o verão, é aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde, como um neurologista especializado em distúrbios do sono. Sintomas persistentes podem indicar a necessidade de uma avaliação mais aprofundada para identificar e tratar possíveis condições subjacentes.