Confira o balanço do número de afogamentos registrados em 2023 no ES

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Espírito Santo divulgou o balanço de casos de afogamentos registrados em todo o litoral do Espírito Santo. De acordo com o relatório, só em 2023 foram registrados 168 casos. Desses, 59 afogamentos foram em lagos, lagoas e represas.

Leia também: Polícia prende mulher envolvida na morte de empresário cachoeirense

O relatório mostra ainda que em relação ao ano de 2022, 165 pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Os lugares que mais registraram afogamentos foram mar, lago, lagoa, represa e curso d’agua. Já em 2023, os afogamentos com mais frequência aconteceram também nos mares, lagos, lagoas, represas e cursos d’água.

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Os dados demonstram aumento crescente após o período de pandemia no número de casos, principalmente a partir de 2022, com aumento de 36% e em 2023 que também superou o ano anterior.

Nos afogamentos registrados em 2023, nem todos os casos houve atuação do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, deve-se ao fato de terem sido socorridos a algum hospital por populares ou outras agências ou de fácil remoção por parte da equipe de Perícia da Polícia Civil.

Confira o quadro que contabiliza os dados comparativos dos anos 2022 e 2023

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo