Confira os resultados operacionais da Polícia Militar Ambiental em 2023

Na tarde da última quarta-feira (17), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apresentou os resultados operacionais obtidos no ano de 2023. No total, foram confeccionados 7.716 boletins de ocorrência, 749 termos circunstanciados e 3.174 operações policiais em todo o Espírito Santo.

De acordo com a BPMA, nestas ações, houve a apreensão e recolhimento de 3.425 animais silvestres, estes que se encontravam em cativeiro de forma irregular ou em risco, além de tirar de circulação 178 armas ilegais, juntamente com 2.268 munições e 2.113 armadilhas. As equipes obtiveram êxito em apreender 42 veículos que foram subtraídos por furto ou roubo, além de realizarem 102 prisões em flagrante.

O BPMA não atua apenas de maneira repressiva, quando no enfrentamento aos crimes ambientais, mas também realiza inúmeros atendimentos preventivos e educativos, visando um futuro mais sustentável. Foram realizadas 117 ações de educação ambiental, com mais de 50 mil pessoas atendidas.

Em 2023, o BPMA firmou uma parceria através de um acordo de cooperação técnica com o IDAF, resultando em números extraordinários em termos de fiscalização de flora e degradação, constatando danos em 558 hectares de área florestal no território capixaba, sendo os infratores devidamente responsabilizados pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

Essas foram as atividades do BPMA, em números, no ano de 2023, e será ainda maior neste novo ano, pois a inovação e a proatividade fazem parte deste batalhão, que há 36 anos, atua em defesa da vida e do meio ambiente.