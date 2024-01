Confusão por causa de bicicleta termina em agressão em Mimoso

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite da última terça-feira (9), para atender a ocorrência de uma mulher que foi agredida pelo primo por causa de uma bicicleta no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

A PM informou que chegando no local, os militares foram informados pela vítima que seu primo invadiu sua casa por volta das 15h e pegou a bicicleta de sua filha. “Quando cheguei em casa, dei falta da bicicleta. Minha mãe me contou que meu primo tinha levado a bicicleta”, disse a vítima.

Após saber que a bike estaria com seu primo, a vítima foi até ele e pediu que devolvesse a bicicleta. Porém, ele respondeu que teria vendido para um desconhecido que estava passando na rua por R$ 50,00 para comprar drogas.

Diante disso, a vítima e o primo entraram em discussão e, segundo ela, o primo teria ficado furioso e começou a agredi-la com socos em seu rosto. Os militares perguntou ao acusado, que confirmou o relato da vítima.

Portanto, o agressor foi detido e encaminahdo para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

