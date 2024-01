Conheça os benefícios da batata-doce e como ela pode auxiliar na dieta

A batata-doce sempre esteve presente na vida dos brasileiros. Seja em forma de purê, cozida, assada ou como coadjuvante de outros pratos, o tubérculo ganhou ainda mais destaque nos últimos anos, por conta do seu potencial nutricional. Rica em fibras alimentares e vitaminas, a mais doce das batatas pode diminuir o risco de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, como da próstata e do colo. Por ser um carboidrato complexo, é uma ótima aliada nas dietas e no processo de emagrecimento.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA