Covid-19: governador do ES testa positivo, mas mantém agenda

O govenador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) testou positivo para a COVID-19. O comunicado foi feito pelo chefe do Poder Executivo estadual, nesta terça-feira (30).

“Após sentir alguns sintomas leves, testei positivo para COVID-19. Desta forma, seguirei minhas agendas de forma remota, cumprindo os protocolos de isolamento”, escreveu Casagrande em sua rede social.

Essa é a terceira vez que o governador capixaba testa positivo para a doença. A primeira foi em 2020 e a segunda em julho de 2022.

