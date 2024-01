Curioso! PRF ajuda jiboia a “atravessar” rodovia; veja o vídeo

Uma cena curiosa e impressionante e chamou a atenção de motoristas e usuários que passavam pela rodovia BR-050, sentido Campo Alegre para Catalão (GO).

Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe seguia pela BR-050, na tarde da última quarta-feira (25), quando viram uma cobra atravessando a rodovia.

Um policial rodoviário federal, habilitado para o manejo deste tipo de animal, resolveu tirar com as próprias mãos a cobra que estava na via, deixando o animal em uma área de mata, evitando que ela fosse atropelada.

VÍDEO