De olho nas eleições: ex-prefeito se filia ao PP em Guaçuí

Um grande ato de filiação do partido Progressista (PP) será realizado, nesta quinta-feira (1), em Guaçuí, na região do Caparaó. O evento acontece, a partir das 18h, na Câmara Municipal.

Entre os nomes de destaque que entrarão para as fileiras da legenda está o ex-prefeito da cidade Vagner Rodrigues, que pretende voltar a comandar o Poder Executivo municipal.

“Vagner muito obrigado pela confiança! Os membros do Progressistas estão contigo nesse projeto. Eu sei que você ama essa cidade e quer cuidar muito bem dela”, afirmou o deputado federal e presidente estadual do Progressista no Espírito Santo, Da Vitória (PP).

Vagner Rodrigues, que já foi vereador, chegou ao comando da Prefeitura de Guaçuí pela primeira vez em 2007, após a cassação do ex-prefeito Luciano Machado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

“Na verdade me sinto emocionado por tudo o que o Progressistas está fazendo por mim. Um sonho que eu sempre tive de voltar a ser candidato a prefeito de Guaçuí está acontecendo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Guaçuí nos espera com essa grande filiação”, ressaltou o ex-prefeito.

Diálogo com o povo

Além de problemas pontuais na área da saúde, Guaçuí também enfrenta dificuldades com a insegurança, temas que têm pautado a maior parte das reclamações da população.

“A gente sabe que é uma situação que não é só em Guaçuí, todo o Brasil passa por isso, mas uma cidade pequena, como a nossa cidade, que já foi modelo é inadmissível. É preciso ter diálogo e chamar as pessoas para dentro da gestão. Quando você chama as pessoas para dentro, elas também passam a ter respeito pelo próprio Poder Executivo”, explica Vagner Rodrigues.

O ex-prefeito ainda alerta para fake news a respeito da sua candidatura e destaca a importância da participação popular nesse processo de mudança em Guaçuí.

“Eu quero me colocar à disposição do povo da nossa cidade. Para mim será uma honra muito grande se algum dia voltar administrar a cidade de Guaçuí. Eu vejo as pessoas, nos seus olhares, aquele brilho, ao conversar comigo, da esperança de dias melhores. Quero deixar bem claro que eu posso ser candidato a prefeito de Guaçuí. Eu estou com a bola na marca do pênalti. Se bater, eu acho que pode acontecer um gol”, afirmou.