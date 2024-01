Deslizamento de terra: Defesa Civil emite alerta para cidades do Caparaó

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de

Bombeiros Militar do Espírito Santo, emitiu, nesta segunda-feira (22), dois alertas para risco de movimento de massa (deslizamento de terra) nos municípios de Alegre e Guaçuí, na região do Caparaó.

De acordo com o órgão, o nível do alerta é moderado para as duas cidades. Nesse contexto, a orientação é para que a população que reside em área de risco fique atenta a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, desabamentos, trincas em paredes, árvores ou postes inclinados.

LEIA TAMBÉM: Chuva no Sul do ES: água invade casas em Mimoso do Sul

Ao perceber qualquer sinal suspeito, o local deve ser abandonado imediatamente.

Em caso de emergência em Alegre, a população deve fazer contato com o (28) 99929-4707 ou [email protected]. Já em Guaçuí, o socorro pode ser solicitado pelo (28) 99957-2016.