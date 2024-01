Direção trava e carro cai em ribanceira de Guaçuí

Pessoas que passaram pela BR-482, entre o municipío de Guaçuí e o distríto de Celina, em Alegre, se deparou com uma cena curiosa: um carro no fundo de uma ribanceira.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro relatou que em dado momento, a direção do veículo travou fazendo com que ele perdesse o controle do mesmo. Então, o carro, caiu ribanceira abaixo, aproximadamente cem metros.

Leia também: VÍDEO | Motociata pede justiça pela morte de casal em Itapemirim

O motorista conseguiu sair do veículo e escalar a ribanceira até a rodovia, onde foi auxiliado por populares que acionaram o Samu.