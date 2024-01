Dores: prefeito se filia ao PP e lança pré-candidatura de possível sucessor

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho, deixou o Podemos e se filiou ao Progressistas (PP). A ida para a nova legenda foi oficializada, nesta segunda-feira (29), em encontro realizado pelo partido na Câmara Municipal da cidade.

“Eu estava no Podemos. Tive um convite do PP, onde o deputado federal Da Vitória está e sempre acompanhei ele. Nada contra a algum dos partidos. Nós na política precisamos de um partido que nós dê confiança, para que não tirem o partido na última hora e passe para outro grupo. E no PP, com Da Vitória na presidência, eu confio”, explicou o prefeito.

O encontro também foi marcado pela filiação do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Dores Thiaguinho, que deixou o Cidadania, e está entre os nomes cotados, junto com o vice-prefeito Marcelo de Faria Paizante, para suceder Ninho no Poder Executivo municipal.

“Colocamos o nome dele e do meu vice-prefeito. Quem estiver melhor nas pesquisas será o candidato. Não tem nada super fechado. Thiaguinho foi vereador e é muito bem quisto na cidade. Iremos aos poucos fazendo um trabalho para população se conscientizar que ele é um ótimo nome pra me suceder”, afirmou Ninho.

Desafios da sucessão

Apesar de reconhecer os desafios, a possibilidade de suceder o atual chefe do Poder Executivo de Dores não assusta o Thiaguinho.

“Com certeza é um grande desafio suceder o Ninho, mas são os grandes desafios que nos fazem focarmos e dedicarmos para assim atingir o objetivo”, afirmou o pré-candidato.