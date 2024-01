Republicanos oficializa pré-candidato a prefeito em Itapemirim

O partido Republicanos lançou oficialmente o seu pré-candidato a prefeito no município de Itapemirim. O nome escolhido pela legenda, em evento realizado na última sexta-feira (26), foi o do vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulo Toledo, mais conhecido como Paulinho da Graúna.

“Assumo com muito orgulho e dedicação esta tarefa de reconstruir um futuro de esperança e dignidade para nossa cidade. Vamos até a vitória”, afirmou o pré-candidato a prefeito.

O encontro do Republicanos também marcou a posse dos integrantes do Diretório Municipal da legenda em Itapemirim.

Além do ex-deputado estadual e presidente da legenda no Espírito Santo, Erick Musso, o evento também contou com a participação de lideranças importantes do Estado como, por exemplo, o prefeito da cidade de Marataízes, Tininho Batista, e o vereador e presidente da Câmara de Vitória, Delegado Piquet.