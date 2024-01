Educação: aberta seleção de gestores para escolas municipais de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro publicou, nesta terça-feira (9), novos editais para cadastramento de profissionais, efetivos do quadro do magistério público municipal, que tenham interesse em participar do processo seletivo de gestores escolares para 12 unidades de ensino da rede municipal.

As inscrições on-line devem ser feitas das 8h desta quarta-feira (10) até as 18h de sexta-feira (12).

Todos os editais, com as respectivas instruções para participação, estão disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br/educacao-seme/processo-seletivo-gestao-escolar.

Dentre os requisitos para as vagas, os candidatos devem: ser ocupantes do cargo efetivo de professor ou pedagogo; estar em exercício na rede municipal de ensino; possuir diploma de Licenciatura em qualquer área de conhecimento; e apresentar certificado de conclusão do curso de formação profissional continuada “Gestão escolar: traçando novos caminhos”, ofertado pela Seme.

A avaliação dos concorrentes inclui: análise do histórico de experiência profissional; prova de títulos; apresentação de plano de gestão e comprovação de conhecimentos tecnológicos.