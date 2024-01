Efetivação das matrículas na Rede Estadual segue até sexta (19)

Termina, nesta sexta-feira (19), o período para os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo efetivarem a matrícula da Chamada Pública Escolar 2024. Para garantir a vaga, o estudante deve ir à escola onde foi localizado e apresentar os documentos abaixo:

Dúvidas:



Caso tenham dúvidas, contudo, ou queiram alterar sua alocação para outras escolas com vagas disponíveis, estudantes e/ou responsáveis devem entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE), que atende ao município onde o aluno reside, por meio da lista de contatos e endereços das Superintendências (SRE) disponível AQUI. Para esse fim, não haverá atendimento presencial na Sedu Central.



Suplentes:



A saber, o chamamento dos alunos da lista de suplência em escolas com vagas disponíveis será realizado entre o dia 22 de janeiro e o dia 15 de fevereiro de 2024. Confira o Painel de Suplentes AQUI.

