Eleições 2024: Cachoeiro recebe ciclo de palestras sobre novas regras

Esse ano, os capixabas voltam às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores. Para esclarecer os eleitores sobre o que é permitido ou não nas eleições municipais, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) sai na frente.

Por meio da Diretoria de Relações Institucionais e da Diretoria da Casa dos Municípios e de Políticas e Ações Inclusivas, o Poder Legislativo está organizando uma série de palestras sobre as novas regras eleitorais que entrarão em vigor em 2024. O evento vai contar com a participação do advogado Marcelo Nunes, renomado especialista na área, para discutir aspectos importantes e esclarecer dúvidas sobre as mudanças nas normativas eleitorais.

“Nossa programação abrange diversos municípios do estado, permitindo que líderes políticos, candidatos e interessados estejam atualizados e preparados para enfrentar as eleições com conhecimento pleno das regras estabelecidas. No caso dos eleitores, a ideia é que a população esteja informada e atenta para denunciar abusos. Queremos levar todas as informações sobre o pleito, para que possamos construir um ambiente democrático e participativo em todo o estado”, explicou o deputado estadual e presidente da Ales, Marcelo Santos.

A iniciativa da Assembleia conta com a parceria da Associação dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo (ACAMVES) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A colaboração dessas entidades fortalece a proposta de informar e preparar os atores políticos e a comunidade para as mudanças que ocorrerão no cenário eleitoral.

Cronograma de palestras:

16/02/2024 – Ibatiba

22/02/2024 – Anchieta

23/02/2024 – Cachoeiro de Itapemirim

28/02/2024 – Santa Teresa

29/02/2024 – Linhares

07/03/2024 – Conceição da Barra

14/03/2024 – Nova Venécia

15/03/2024 – Colatina

19/03/2024 – Assembleia Legislativa do ES

Às palestras tem início sempre às 8h30 e serão realizadas nas Câmaras Municipais. O encerramento acontece no Plenário Dirceu Cardoso, na sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.