Emprego: ES cria mais de 34 mil vagas com carteira assinada

Os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (30), apontam que o Espírito Santo obteve saldo positivo no que diz respeito a geração de oportunidades de trabalho.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado em 12 meses e no acumulado do ano foram criados +34.202 vínculos formais no Espírito Santo. O estudo ainda aponta que em dezembro de 2023 foram extintos -6.870 postos de trabalho celetistas no Estado, o equivalente a uma queda de -0,80% do estoque de empregos, com relação ao mês anterior.

“Excelentes notícias para o Espírito Santo! Fechamos 2023 com um saldo positivo de mais 34 mil novas vagas *de trabalho* com carteira assinada. Os dados do Novo Caged, divulgados hoje, reforçam nosso compromisso com um estado mais justo e equilibrado”, afirmou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), por meio da sua rede social.

Na análise da geração de empregos nos últimos 13 meses, o mês de dezembro de 2023 teve queda menor que o resultado do saldo de empregos de dezembro de 2022 (-7.309). Na série histórica, os demais resultados do ano foram todos positivos, sendo o resultado mais expressivo, aquele que ocorreu no mês de maio de 2023 (+13.575).

Dentre as atividades econômicas do Espírito Santo, quatro dos cinco setores elencados apresentaram desempenho negativo: Agropecuária (-338), Indústria Geral (-1.183), Construção (-1.470), Comércio (+232) e Serviços (-4.111). No Brasil, os cinco setores apresentaram desempenho negativo: Agropecuária (-53.660), Indústria Geral (-111.006), Construção (-75.631), Comércio (-7.949) e Serviços (-181.913).

No Espírito Santo, o setor de Serviços apresentou perda de vínculos em quatro dos seis subsetores elencados, sendo Alojamento e alimentação (+219) e Serviços domésticos (+1) os únicos com aumento de postos de trabalho. O destaque negativo ocorreu em Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com decréscimo de -2.519 vínculos. No setor de Indústria Geral, Indústria Extrativa (-88) e Indústria de Transformação (-1.233) tiveram resultados negativos, enquanto os subsetores de Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação (+136) e de Eletricidade e Gás (+2), tiveram crescimento de vínculos.

Quanto ao Brasil, no setor de Serviços, cinco dos seis subsetores apresentaram resultados negativos. O único resultado positivo veio do subsetor de Serviços domésticos, com acréscimo de +3 vínculos. No setor da Indústria Geral, todos os subsetores apresentaram resultados negativos, e o destaque ocorreu na Indústria de transformação (-107.547).

Em dezembro de 2023, 26 das 27 Unidades da Federação (UFs) apresentaram variação negativa de vínculos formais. O estado de Alagoas (+0,02%) foi o único com aumento de vínculos. Por outro lado, Santa Catarina (-1,57%), ficou em último lugar. O Espírito Santo (-0,80%) ficou em 12º lugar, acima da média brasileira (-0,97%) neste mês.

Entre os municípios capixabas com mais de 30.000 mil habitantes, os melhores desempenhos ocorreram em Guarapari (+468), Marataízes (+114) e Baixo Guandu (+102). Por outro lado, as maiores perdas foram em Barra de São Francisco (-637), Vitória (-937) e Serra (-1.978).

Com informações do Instituto Jones dos Santos Neves.