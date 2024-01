Eventos com aglomeração de aves continuam suspensos no Espírito Santo

Exposições, torneios e feiras com aglomeração de aves continuarão suspensos no Espírito Santo. O Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária no Estado, do qual a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (SFA-ES/Mapa) faz parte, decidiu nesta segunda-feira (22/01) prorrogar o Estado de Emergência Zoossanitária por mais 180 dias. A nova deliberação do comitê leva em consideração o início do fluxo de aves migratórias, que acontece a partir do mês de abril, e o aumento do número de casos de gripe aviária em países de onde vêm as aves migratórias para o ES.

