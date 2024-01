Fafi anuncia 305 vagas em oficinas gratuitas de dança e teatro

Início de ano é sinônimo de oportunidade para o setor cultural de Vitória. A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) abriu a semana anunciando a abertura de 305 vagas em oficinas na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi). Ao todo são 180 vagas para a área de dança e 125 para teatro.

“Essa é uma excelente notícia para aqueles que desejam ter acesso a uma formação cultural completa e de qualidade. A Fafi há um bom tempo é uma das maiores referências em escola de artes do país e o nosso trabalho é continuar mantendo o seu alto padrão de ensino”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

Inscrições

Os candidatos a futuros artistas devem estar atentos, pois as inscrições são presenciais, na sede da Fafi, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 656, no Centro Histórico de Vitória. O período de inscrições está dividido em diferentes datas, entre os próximos dias 15 a 18. Confira:

– 15 e 16/01 – Inscrições para oficinas de Dança;

– 17 e 18/01 – Inscrições para oficinas de Teatro.

O horário para todos os dias de inscrição será o mesmo: das 8 às 16 horas.

Documentos

Os candidatos a uma das vagas da Fafi devem observar o pré-requisito de cada oficina. No ato da inscrição é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto ou cópia da Certidão de Nascimento. No ato da matrícula será preenchido um formulário da Fafi.

Vagas

DANÇA

– Jazz Infantil 6 e 7 anos (matutino) – quintas-feiras das 9 às 10 horas – 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);

– Jazz adulto (matutino) – quintas-feiras das 07h50 às 8h50 – 20 vagas; (a partir dos 16 anos)

– Ballet 1ª série (matutino) – segundas, quartas e sextas-feiras – 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24);

– Ballet Preliminar 1 (vespertino) – quartas e sextas-feiras – 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);

– Ballet 1ª série (vespertino) – segundas, quartas e sextas-feiras – 20 vagas. (8 anos completos até 31/03/24);

– Ballet 9 anos (vespertino) – terças, quintas e sextas-feiras – 20 vagas. (9 anos completos até 31/03/24);

– Jazz Infantil 6 e 7 anos (vespertino) – quintas-feiras das 14 às 15 horas – 20 vagas. (6 anos completos até 31/03/24);

¬- Jazz adulto (vespertino) – segundas-feiras das 15h30 às 16h30 – 20 vagas; (a partir dos 16 anos)

– Jazz adulto (vespertino) – quintas-feiras das 15h às 16h – 20 vagas; (a partir dos 16 anos)

Teatro

– Teatro para a 3ª idade (a partir de 60 anos) (vespertino) – quintas-feiras das 14h30 às 17h30 – 25 vagas;

– Teatro do Oprimido (a partir de 18 anos) (vespertino) – quintas-feiras das 14h30 às 17h30 – 25 vagas;

– Interpretação para vídeo (a partir de 18 anos) (noturno) – quartas-feiras das 18h30 às 21h30 – 25 vagas;

– Iniciação Teatral (a partir de 18 anos) (noturno) – terças-feiras das 18h30 às 21h30 – 25 vagas;

– Teatro Avançado (a partir de 18 anos) (noturno) – quintas-feiras das 18h30 às 21h30 – 25 vagas;

As oficinas têm duração de cinco a nove meses.