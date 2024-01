Farmácias de Cachoeiro já disponibilizam absorventes gratuitos

As farmácias de Cachoeiro que possuem o Programa Farmácia Popular já disponibilizam os absorventes para as meninas e mulheres em vulnerabilidade menstrual.

Segundo o Governo Federal, são cerca de 24 milhões em todo o Brasil. Portanto, nasceu a iniciativa decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual já executadas pelo Governo Federal em 2023.

O programa torna disponível absorventes higiênicos para a população em situação de vulnerabilidade social em mais de 31 mil unidades credenciadas em todo país.

Como acessar o benefício

Podem receber o item de higiene nas unidades credenciadas do Farmácia Popular, brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, têm entre 10 e 49 anos de idade, estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, mas a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo (R$ 706). Pessoas em situação de rua, não há limite de renda.

Para retirar o item

Para retirar o absorvente, portanto, basta se dirigir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, apresentar um documento de identificação oficial com número do CPF e a ‘Autorização do Programa Dignidade Menstrual’, em formato digital ou impresso.

A aquisição desta autorização será via aplicativo ou site do ‘Meu SUS Digital’ (nova versão do aplicativo Conecte SUS), com validade de 180 dias. Menores de 16 anos somente por responsável legal.

Aliás, em caso de dificuldade para acessar o ‘Meu SUS Digital’ ou emitir a autorização, basta se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Lá, agentes de saúde e profissionais podem auxiliar na emissão da autorização.

Pessoas em situação de rua também podem ir até os Centros de Referência da Assistência Social – Cras e Creas, Centros POP, centros de acolhimento e equipes de Consultório na Rua.

Para as pessoas que estão recolhidas a unidades do sistema penal, contudo, a entrega fica sob coordenação e execução do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A distribuição é realizada diretamente nas instituições prisionais.

Fonte: gov.br