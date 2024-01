Vale Gás Capixaba: Governo do Estado começa entrega dos 1º cartões

O Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (29), a entrega dos primeiros cartões do Vale Gás Capixaba.

O benefício no valor de R$ 100 será pago a cada dois meses a famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo utilizado prioritariamente para comprar gás de cozinha.

Com investimento estadual de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pagamento vai contemplar mais de 7 mil famílias.

Para marcar o início da ação, o governador Renato Casagrande visitou as primeiras famílias beneficiadas com o Vale Gás Capixaba, residentes em bairros da Capital.

“Ainda vivemos em um país desigual e o Estado vem trabalhando no avanço da educação para a geração de oportunidades. Mas também olhamos para a proteção social, por isso esse benefício vai fazer a diferença na vida das famílias contempladas. Esse gás de cozinha leva dignidade para a casa das pessoas que mais necessitam”, disse.

Segundo o calendário de pagamento divulgado, os meses de recebimento do benefício serão: janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.

Critérios para acesso ao Programa

Para ter acesso ao Vale Gás Capixaba, o responsável familiar deve atender os seguintes critérios: ser morador do Espírito Santo; estar cadastrado no Cadastro Único (com dados atualizados nos últimos 24 meses); ser beneficiário do Programa Bolsa Família e estar com o benefício liberado; ter renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$ 218; ter, ao menos, uma criança com menos de 6 anos completos na família; não ser beneficiário do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros.

“Essa é mais uma entrega que mostra que a proteção social no Espírito Santo é um dos pontos centrais dessa gestão, colocando a população mais vulnerabilizada como prioridade nas políticas públicas. Continuaremos nesse ritmo, pois nosso trabalho não vai e não pode parar”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, que acompanhou a visita às primeiras famílias beneficiadas.

Para Maria Aparecida Alves Francisco dos Santos, 46 anos, moradora do bairro Andorinhas e mãe de quatro filhos, o benefício chegou em um bom momento.

“É uma ajuda que veio na hora certa, pois antigamente a gente dava um jeito, mas hoje está tudo muito caro. Então, é ótimo que o Vale Gás tenha chegado. Vai nos ajudar muito”, afirmou a moradora, que vive em uma casa com sete pessoas.

Já para Osana Aparecida Moraes Pessoa, de 49 anos, o auxílio vai ajudar nas contas da casa. “A gente que tem criança sabe que não é fácil. Essa ideia do governo é muito boa. Vai nos ajudar bastante no dia a dia”, pontuou Osana, que é moradora do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, e mãe de três filhos.

Como saber quem vai receber?



Há duas maneiras de saber se sua família foi contemplada com o benefício. A primeira é conferindo a lista de beneficiários no site da Setades (www.setades.es.gov.br). Acesse o site, vá ao menu e procure a aba “Serviços e benefícios ao cidadão”. Depois é só clicar em “Vale Gás Capixaba” e clicar na lista. Use o seu número do NIS para fazer a busca.

O segundo jeito de saber se você tem direito ao auxílio, é ir até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do Cadastro Único mais próximo da sua residência. Não esqueça de levar o seu número do NIS, pois o atendente vai precisar dele para fazer a busca.

É importante destacar que não é necessário realizar nenhum cadastro para ter acesso ao benefício. A seleção é feita pela Setades, que utiliza os dados do Cadastro Único para fazer a seleção. Por isso, é muito importante manter os dados da sua família corretos e atualizados no CadÚnico.

O benefício será pago a cada dois meses para as famílias selecionadas, de acordo com o seguinte calendário de pagamento:

Para mais informações os beneficiários podem ligar para a Gerência de Benefícios e Transferência de Renda (GBTR), pelo telefone: (27) 3636-6875 ou acessando o https://setades.es.gov.br/vale-gas-capixaba