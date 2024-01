Fumacê segue como parte do combate à dengue no mês de fevereiro

O tempo quente e úmido do verão, com chuvas frequentes e calor intenso, formam o ambiente ideal para a proliferação dos mosquitos, momento perfeito para a dengue.

Para combater principalmente o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória segue reforçando as visitas aos imóveis, monitoramento de armadilhas e o uso dos carros pulverizadores de inseticidas, popularmente conhecidos como fumacê.

O roteiro do fumacê é programado pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA).

É de acordo com as notificações de dengue, zika e chikungunya no município, o monitoramento das armadilhas que capturam os mosquitos e as solicitações recebidas pelo Fala Vitória 156.

Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências. Por isso, além do fumacê, portanto, que atinge apenas os insetos adultos, é preciso a participação de toda a população, observando em suas casas e imóveis em geral, objetos que possam acumular água parada.

Aqui um checklist com dicas de como combater os focos do mosquito em sua residência.

Carro fumacê

Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)

Dia semana Data Bairro Horário Quinta 01/02 São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis 3 às 6 Sexta 02/02 Santo André, São José e Redenção 3 às 6 2 ocorrência(s)

Fonte: Semus

Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)

Dia semana Data Bairro Horário Terça 06/02 Grande Vitória e Universitário 18 às 21 Quarta 07/02 Centro, Piedade e Fonte Grande 3 às 6 Quarta 07/03 Estrelinha e Inhanguetá 18 às 21 Quinta 08/02 Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe 3 às 6 Quinta 08/03 Mata da Praia 18 às 21 Sexta 09/02 Praia do Canto e Barro Vermelho 3 às 6 Sexta 09/03 Mata da Praia 18 às 21 Terça 20/02 Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa 18 às 21 Quarta 21/02 Enseada do Suá e Ilha do Frade 3 às 6 Quarta 21/03 Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos 18 às 21 Quinta 22/02 Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé 3 às 6 Sexta 23/02 Tabuazeiro e Santa Cecília 18 às 21 Sexta 23/02 Gurigica, Consolação e Horto 3 às 6 Sexta 23/03 Maruípe 18 às 21 14 ocorrência(s)

Fonte: SEMUS

Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)

Dia semana Data Bairro Horário Quinta 01/02 Santa Martha 17 horas Segunda 05/02 Andorinhas 17 horas Segunda 19/02 Jesus de Nazareth 17 horas Segunda 26/02 Gurigica 17 horas 4 ocorrência(s)

Fonte: SEMUS

Observação:

Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).