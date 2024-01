Ginástica rítmica: projeto oferece aulas gratuitas no Espírito Santo

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está com as inscrições abertas para aulas gratuitas de ginástica rítmica. Serão 15 vagas ofertadas para crianças e adolescentes de 9 a 12 anos de idade, no núcleo da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.

As aulas serão ministradas para duas turmas, no horário das 10h às 10h50: uma às segundas e quartas-feiras e outra às terças e quintas-feiras. As atividades do projeto estavam em período de recesso e retornam no dia 05 de fevereiro, tanto para as novas alunas quanto para as que já participavam do projeto na modalidade.

As atividades acontecem no Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, localizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Sesport.

O núcleo da Sesport atende, atualmente, 65 crianças e adolescentes na modalidade, possibilitando a prática esportiva e abrindo espaço para o ingresso no esporte de alto rendimento. Ao ingressar no projeto, as alunas receberão uniformes e aparelhos para a prática do esporte.

Contato



Para realizar as inscrições ou para saber mais informações, entre em contato pelos telefones: (27) 3636-7003 / (27) 99974-2104 / (27) 98151-3995 ou pelo e-mail [email protected].

Campeões do Futuro



O projeto Campeões de Futuro oferta esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado. O objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva e a cultura do esporte aliada à educação, de forma a promover o desenvolvimento integral, com a formação de cidadania e a melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.