Governo do Estado divulga resultado do Nossa Bolsa 2024

Acabou a ansiedade para os 12.281 inscritos no Nossa Bolsa 2024! O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), divulgou, nesta segunda-feira (22), o resultado da 1ª chamada do Edital 15/2023 – Nossa Bolsa 2024 que disponibilizou mais de 1.000 bolsas e 54 opções de cursos de nível superior para graduação com 100% das mensalidades custeadas.

O Nossa Bolsa 2024 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe mais de R$ 45 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

Os cursos com maior número de candidatos por vaga foram: Medicina, que obteve 920,0 inscritos pela bolsa; Medicina Veterinária, que somou 29,63 candidatos por vaga; seguido de Educação Física – Bacharelado, que obteve 25,33 inscritos por vaga; Publicidade e Propaganda, com 24,80 inscritos por bolsa; e Psicologia, que com 22,73 candidatos por vaga.

Clique aqui e acesse o resultado

Os selecionados no resultado da 1ª chamada devem, portanto, obrigatoriamente, comparecer à instituição de ensino escolhida para realizar a comprovação das informações fornecidas na inscrição e, a partir disso, fazer a matrícula no curso.

O período para matrícula começa nessa terça-feira (23) e segue até a próxima segunda-feira (29). O selecionado, portanto, que não comparecer dentro do prazo será desclassificado do processo seletivo.

Clique aqui e veja no Anexo VI do Edital quais documentos devem ser entregues na instituição de ensino

Aliás, próxima etapa do edital é o resultado da 2ª chamada. Estes são os suplentes das vagas, previsto para ser divulgado no dia 1º de fevereiro.

A última etapa do edital, contudo, é o prazo para a manifestação de interesse na lista de espera. Está previsto para ter início no dia 22 de fevereiro. Os selecionados para as 1.055 bolsas vão dar início aos estudos no começo do ano letivo de 2024.

O Programa Nossa Bolsa

Nossa Bolsa contudo, concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas. É destinado aos capixabas, contudo, que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais.

O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

