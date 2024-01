De graça: 180 vagas em cursos em tecnologia, beleza e gastronomia

O Governo do Espírito Santo, em parceria com o Senac, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), está promovendo cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, beleza e gastronomia via Programa Qualificar ES. São 180 vagas para qualificação profissional de jovens e adultos.

A idade mínima e escolaridade exigida podem variar de acordo com a oportunidade escolhida. Os cursos serão realizados pelo Senac do Espírito Santo nos municípios de Guaçuí, Serra e Domingos Martins. A carga horária de cada qualificação é de 120 horas e conta com 20 alunos por turma.

Os cursos



Tecnologia: Guaçuí (60 vagas)

Design para Publicações Digitais (20 vagas)

Informática para Jovens (20 vagas)

Manutenção de Smartphones (20 vagas)

Beleza: Serra (60 vagas)

Técnicas de Depilação (20 vagas)

Técnicas de Massagem (20 vagas)

Alongamento de Unhas Gel, Fibra e Moldados (20 vagas)

Gastronomia: Domingos Martins (60 vagas)

Confeitaria Diet e Light (20 vagas)

Culinária Básica para Escolas (20 vagas)

Lembrancinhas Comestíveis (20 vagas)

Inscrições



De acordo com os editais publicados pela SECTI, os cursos na área de tecnologia tem como data limite de inscrição até às 23h59 da próxima segunda-feira (15). Para as oportunidades na área de beleza, o prazo de inscrição é até às 23h59 do dia 22 deste mês, já as vagas de gastronomia encerram às 23h59 do dia 23 de janeiro.

As inscrições podem ser feitas via site oficial do projeto. Confira os editais de número 001/2024, 026/2023, 027/2023 e retificados: https://secti.es.gov.br/editais-abertos

Qualificar ES



Lançado em maio de 2019 pelo Governo do Espírito Santo, o Programa Qualificar ES, conduzido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), busca aprimorar a qualificação profissional dos capixabas. Priorizando empreendedorismo, empregabilidade e inovação, a iniciativa oferece cursos gratuitos em diversas áreas.