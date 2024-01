Guarda Municipal prende ladrão logo após furto de bicicleta em Vitória

Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) após furtar uma bicicleta, na tarde desta terça-feira (2), na Avenida Constante Sodré, na Praia do Canto, Vitória.

Segundo relato de testemunhas aos agentes, o suspeito furtou a bicicleta em frente a uma farmácia. O proprietário percebeu o crime e foi atrás do criminoso. Em questão de segundos, o homem largou a bicicleta e invadiu um prédio.

Enquanto realizava patrulhamento, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória passou pela cena e interviu, detendo o indivíduo. “O suspeito se aproveitou da porta da garagem aberta para entrar na área do prédio, tentando escapar. Com ele foi encontrado um alicate, cadeados e correntes cortadas e outras ferramentas”, observou o agente Valdiney.

O suspeito já possui duas passagens pelo crime de furto e uma por ameaça contra mulher. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória onde foi entregue à autoridade de plantão.

Crimes patrimoniais

Em 2023, houve uma queda de 21% nos casos de roubo e furtos de comércios na cidade e de 8% nos crimes de roubo e furto a pessoa em via pública. Isso em razão do planejamento do patrulhamento e também do apoio de tecnologia para manter a vigilância na cidade. São 747 câmeras de monitoramento e 106 do Cerco Inteligente – que identifica veículos roubados ou furtados.