Guardas de trânsito ganham reforço para fiscalização em cidades do Sul do ES

Com o objetivo de estruturar o efetivo de agentes municipais e estaduais de trânsito, bem como para discutir as melhores práticas para combater a mistura da bebida e direção, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), realizou, nesta quinta-feira (25), o I Fórum Estadual da Lei Seca, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Na ocasião, também foi realizada a formatura da nova turma de agentes de trânsito do Detran|ES e a entrega de 10 bafômetros para Guardas de Trânsito de oito cidades capixabas. Destas, três são do Sul do Estado: Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim.

LEIA TAMBÉM: Projeto quer pessoal treinado para lidar com autistas em locais movimentados

Também foram contempladas as cidades de Linhares, Serra, Viana, Vila Velha e Colatina. As entregas feitas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, priorizam a integração de forças e fortalecimento da fiscalização com vistas à redução do número de mortes e de pessoas com sequelas permanentes causadas por acidentes no Espírito Santo.

Por meio de Termos de Cooperação Técnica, o Detran|ES disponibilizou para Guardas de Trânsito Municipais e Guardas Civis Municipais designadas para atuarem na fiscalização de trânsito dez aparelhos de medição de alcoolemia, os bafômetros.

O objetivo dessa medida é reforçar a fiscalização de condutores sob o efeito de álcool nos municípios de modo a fortalecer as operações da Lei Seca, evitando assim acidentes e salvando vidas no trânsito.

No total, 22 servidores efetivos do Detran|ES foram certificados para exercerem a função de Agente de Trânsito, Fiscalização e Educação em operações por todo o território capixaba. Com esses novos profissionais, a Autarquia soma 44 agentes que vão atuar nas blitze no Estado.

Durante o lançamento do Fórum, foi autorizada a aquisição de ‘Kits Fiscalização’ para municípios que possuem Guarda de Trânsito, como parte do projeto estratégico do Governo do Estado, o Força pela Vida, coordenado pelo Detran|ES. O investimento estimado para a compra de viatura, etilômetro, lombada móvel, cones, dentre outros equipamentos é da ordem de R$ 2,6 milhões.