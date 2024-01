Hemoes faz ação solidária de doação de sangue em shopping de Vila Velha

Até a próxima sexta-feira (12), o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), promove uma Ação Solidária de Doação de Sangue. A iniciativa está sendo realizada no 1º piso do Boulevard Shopping Vila Velha, das 11h às 16h.

A coleta externa tem como objetivo suprir os estoques de sangue do Hemoes, que fica em Vitória, especialmente durante o período de férias. Nessa época, o número de doações diminui bastante.

O Hemoes distribui as bolsas de sangue para toda a rede hospitalar Estadual, incluindo os hospitais filantrópicos e a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Oito profissionais foram disponibilizados para atender os candidatos à doação. Para doar, basta apresentar documento oficial de identificação com foto. Pessoas com idade entre 16 e 18 anos necessitam apresentar o documento e a autorização do responsável legal.

O que você precisa saber antes de doar sangue no Espírito Santo?

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, passará por triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura.

Há locais disponíveis para doação em Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus.