Homem agride a mãe após desentendimento com vizinhos em Muqui

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de um homem que brigou com os vizinhos e agride a mãe com socos e um pedaço de madeira, na madrugada do último domingo (2), no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui.

Leia também: Suspeito “perigoso” realiza disparos e ameaça pessoas de morte em Apiacá

De acordo com a PM, a vítima disse que seu filho teria a agredido após um desentendimento com os vizinhos. No local, os policias foram informados por uma testemunha que o agressor é filho de sua ex-companheira e estaria morando com ele.

Segundo informações da vítima, o agressor chegou em casa bêbado e vomitou na pia da cozinha. Alterado, ele invadiu a casa de um vizinho com uma faca e começou a ameaça-lo de morte. Ao ser questionado sobre a atitude, o homem agride a mãe com socos e um pedaço de madeira lesionando a boca da vítima, além de ter ameaçado de morte com uma garrafa de cerveja quebrada.

Entretanto, ela disse ainda que possui uma medida protetiva contra o filho. Após o fato, ele fugiu do local. Os militares fizeram buscas pelo bairro, mas o suspeito não foi localizado.

As vítimas foram orientadas a procurar a Delegacia da Polícia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis.