Homem é detido com arma de fogo em Itaipava

Na madrugada deste sábado (20), policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento ostensivo, receberam informações de que um indivíduo conduzindo um veículo BMW de cor branca estaria portando uma arma de fogo.

Os militares localizaram o veículo em Itaipava e apreenderam um revólver calibre .32 e sete munições. Após diligências, o condutor foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim, juntamente com o material apreendido.

