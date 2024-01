Homem é detido usando moto clonada para recolher dízimo de igreja no ES

Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) detiveram um homem, de 42 anos, com uma moto clonada, na tarde da última sexta-feira (26), na capital. O suspeito estava recolhendo dízimo da igreja quando foi detido.

O motociclista usava uma camisa com estampa religiosa quando foi abordado pelos agentes, na Avenida Vitória, na altura do Forte São João.

“Com informações da Central de Monitoramento, nos deslocamos até ao local e fizemos a abordagem ao suspeito. Segundo a Gerência de Inteligência, a moto original, que possui aquela placa de identificação, é de Governador Valadares, Minas Gerais”, explicou o inspetor Callegari.

Com o motociclista foram encontrados papéis e notas que seriam referentes ao dízimo da igreja que o suspeito disse prestar serviço.

O detido possui passagens por posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. Ele saiu de alvará de soltura no início do ano passado, após responder pelo crime de roubo.

A equipe da Guarda de Vitória levou o detido para a Delegacia Regional para as devidas providências. Já a moto foi encaminhada para o pátio de apreensões em Cariacica.

