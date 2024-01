Homem é preso acusado de agredir duas mulheres a golpes de facão

Um homem, acusado de agredir duas mulheres a golpes de facão, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sábado (20), às margens do km 154 da BR-101 em Linhares.

Leia também: Batida entre dois carros mata duas pessoas na BR 262. Veja fotos

Segundo a PRF após ser acionada, os policiais foram ao local e viram as duas mulheres sentadas na calçada, apresentando cortes nas mãos e rosto. O acusado da agressão ainda estava presente e de posse da arma branca.

Ele foi encaminhado para o DPJ de Linhares, juntamente com as vítimas para prestar depoimento e demais medidas legais cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.