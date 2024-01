Homem é preso ao tentar escapar de blitz da Guarda Municipal

Um rapaz de 23 anos foi detido após tentar escapar de uma blitz da Guarda Civil Municipal de Vitória, na noite de terça-feira (30), em Jardim Camburi, Vitória.

Na fuga, o suspeito chegou a jogar o carro em cima dos agentes. Ele recebeu sete multas e foi levado para a delegacia.

As equipes da Guarda de Vitória realizavam uma fiscalização no bairro para inibir a prática de racha e manobra perigosa, conforme levantamentos da Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória e também de denúncias de moradores.

“As equipes estavam realizando essa blitz no local quando esse indivíduo se negou a acatar a ordem de parada, avançando contra os agentes.

Os agentes acompanharam o suspeito, que seguiu em alta velocidade, até a rua conseguir pará-lo na rua Theófilo Costa”, detalhou Brunno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito (Goft) da Guarda Municipal de Vitória.

Ao todo, foram realizados sete autos de infração contra o jovem: por conduzir veículo com CNH vencida, por prática de manobra perigosa na direção de veículo automotor, por andar com veículo com licenciamento vencido, por uso de iluminação em desacordo com o fabricante, uso de película de proteção acima do permitido, escapar de bloqueio policial, avançar em ponto com sinalização de parada obrigatória e conduzir veículo automotor sem uso de cinto de segurança.

O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e o veículo removido para um pátio autorizado.

Blitz

Além do detido, a fiscalização também abordou mais 20 veículos durante três horas, em Jardim Camburi.

Foram realizados 12 autos de infração. No ano passado, também foram realizadas outras blitze para combater os chamados rachas de veículo no bairro.

“O objetivo dessas ações é combater comportamentos que vão contra as leis de trânsito, em particular, relacionados aos “rolezinhos” e aos rachas, onde motociclistas realizam manobras perigosas, gerando ruídos acima do permitido em vias públicas e exibições de carros e corridas ilícitas.

Essas atividades colocam a população em risco devido à alta velocidade dos veículos e outras infrações de trânsito”, pontua Brunno Xavier.