Homem é preso após furtar fios de semáforo no ES

Um homem de 45 anos foi preso acusado de furtar fios de um semáforo localizado entre as avenidas Leitão da Silva e Rio Branco, na noite de domingo (7), no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

O suspeito foi localizado por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) na Rua Eurico de Aguiar, em Santa Lúcia. Com ele, os agentes encontraram uma mochila com aproximadamente 30 metros de fios de cobre.

Durante a abordagem, o criminoso tentou escapar dos guardas, que usaram spray de pimenta para conter o suspeito. Ele foi algemado e levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi constatado que o detido já possuía passagens por furto e por tráfico de drogas.

Apreensões

A Guarda de Vitória atua incisivamente no combate a esse tipo de crime. Desde o início da atual gestão, Já foram apreendidos mais de 800 quilos de fios de cobre furtados. A corporação realiza ações conjuntas com outras secretarias e forças de segurança para fiscalizar comércios desse ramo, tentando coibir a compra dos fios de cobre furtados.

A GCMV mantém um diálogo aberto e frequente com os representantes das redes de telefonia na tentativa de inviabilizar esse tipo de delito. Os grupamentos de Proteção Comunitária, de Apoio Operacional e Ronda Ostensiva Municipal realizam patrulhamento preventivo e ostensivo diariamente. As regiões da cidade são monitoradas pela Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom), por onde passam as imagens das mais de 700 câmeras espalhadas por toda a cidade.

A Lei Municipal n° 9737 altera a Lei nº 6.080, de 29 de dezembro de 2003, acrescentando dispositivos que dispõem sobre a postura das empresas do ramo de sucata ou ferro velho, desmanche, comércio de peças usadas e congêneres, bem como da proibição de aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e beneficiamento de materiais metálicos ferrosos e não ferrosos sem comprovação de origem.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que, ao considerar procedimentos para evitar furto e prevenir vandalismo – a troca de fios por cabos subterrâneos e materiais de alumínio – , o investimento supera os R$ 500 mil (desde o início da gestão). Em média, por mês, o prejuízo no setor de iluminação, atualmente, gira em torno de R$ 15 mil, enquanto, para manutenção de semáforos, é de cerca de R$ 10 mil.