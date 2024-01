Homem é preso por ameaçar o próprio pai em Dores do Rio Preto

Na noite desta quinta-feira (11), por volta das 21h55min, os policiais militares do 3º Batalhão, durante ponto base na praça principal de Dores do Rio Preto, foram acionados por um senhor de 63 anos, relatando que seu filho, no qual possui medida protetiva, estaria o ameaçando novamente, inclusive dizendo que colocaria fogo em sua residência.

Leia também: VÍDEO | Motociclista bate na lateral de carro em avenida de Cacheiro

De acordo com a Polícia militar (PM), quando o suspeito visualizou que o pai estava em contato com os policiais, o suspeito aproveitou para arrombar a residência e furtar alguns objetos, entrando em luta corporal com familiares e populares. O suspeito também havia ameaçado, momentos antes, uma comerciante no município.

Ao retornar para a praça, voltou a proferir ameaças ao Pai de agressão e que colocaria fogo em sua residência, além de desacatar os policiais militares que tentaram dialogar.

Ao receber voz de prisão, o mesmo se evadiu, sendo contido por populares, que ajudaram a contê-lo, porém mesmo assim o suspeito continuava a oferecer resistência e tentava se evadir da ação policial a todo custo, momento em que foi necessário fazermos uso progressivo da força para contê-lo.

O suspeito possui diversas ocorrências com histórico de agressividade e estava aparentemente sob efeito de entorpecentes. Após atendimento médico o suspeito foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.