VÍDEO | Motociclista bate na lateral de carro em avenida de Cacheiro

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento em que um motociclista bate na lateral de um Fiat Uno prata, na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. Na câmera, o acidente é registrado às 8h25.

No vídeo, é possível ver que um veículo Toyota Corolla pisca os faróis para que o carro Fiat Uno que está vindo do bairro Zumbi cruze a via. Porém, o motociclista que segue sentido ao bairro Basiléia não freia e acaba batendo na lateral do Fiat Uno.

Em contato com a Polícia Militar, fomos informados que a corporação não recebeu chamado para atender a ocorrência. Não obtivemos informações sobre o estado de saúde do motociclista e do condutor do carro.

